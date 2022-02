Maluma abre su corazón sobre su vida amorosa: “No sé si casarme”

Luego de concluir su relación con la modelo Natalia Barulich, Maluma se ha mostrado centrado en su carrera y se dio una nueva oportunidad en el amor, pero siendo mucho más reservado sobre su pareja.

Le puede interesar: Sin nada de ropa, Karol G publica seductoras fotos por su cumpleaños

En Navidad, el colombiano dejó claro que no está soltero al publicar una foto junto a su amada, la joven arquitecta Susana Gómez.

Publicidad

Recientemente, en declaraciones a la revista People, el ‘pretty boy’ se refirió a su vida sentimental, el matrimonio y la paternidad.

“No sé si casarme, la verdad. Haría un ritual amoroso diferente, no sé si me veo en una iglesia casándome, pero hay un dicho que dice que el que escupe para arriba le cae encima y nunca digas nunca”, afirmó a People.

Publicidad

El artista paisa aseguró que en este momento de su vida quiere estar tranquilo: “No busco casarme ni nada de eso. Estoy muy joven y tengo demasiadas cosas por delante”.

Aunque no se ve por ahora en el altar, algo con lo que sí sueña es con ser papá y no en un futuro muy lejano.

Publicidad

“En unos años cuando ya sienta que hay una estabilidad en mi carrera, tanto en la parte actoral como en la parte musical, que se hayan logrado varios objetivos. Quiero ser un papá responsable que pueda estar con mi familia”, recalcó.