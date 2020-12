Maluma cierra con broche de oro el 2020: ‘Hawái’ sigue en el puesto número 1

Sin duda, ‘Hawái’, de Maluma, ha sido uno de los mayores hits musicales en este 2020.

El ‘pretty boy’ quiso compartir con sus seguidores esta buena noticia, aunque reconoció que fue un año muy difícil, lamentó la situación del coronavirus y la muerte de artistas.

“Es una bendición, la verdad, a pesar de todas esas noticias tan negativas, de tantas personas que se han muerto en este 2020 y de estos artistas que nos han impactado tanto, viene esta noticia que es buena, es positiva para nosotros y la gente que sigue mi música”, manifestó.

‘Hawái’ se consolida como las canciones más importantes del año y es número uno de los charts (éxitos) de Estados Unidos y Puerto Rico.

“De verdad, muchísimas gracias, son noticias que me llenan el alma, que me llenan el espíritu, me dan motivación para seguir trabajando. Este solo es el principio, pero todo esto pasa gracias a ustedes, los amo”, expresó.