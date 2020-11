Maluma desata la euforia en redes al publicar foto junto a The Weeknd

Maluma desató este miércoles la euforia en redes sociales por cuenta de una inesperada sorpresa para sus fans. Todo parece indicar que estaría por lanzar una colaboración con The Weeknd.

Ambos artistas publicaron una foto juntos en sus cuentas de Instagram, sin dar más detalles de cuáles son sus planes, aunque sus seguidores empiezan a especular que se trataría de una nueva canción que viene en camino.

El canadiense Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weeknd, es cantante, compositor y productor. Algunos de sus grandes éxitos son ‘Blinding Lights’, ‘Call Out My Name’, ‘Starboy’, entre otros.

Ha recibido numerosos reconocimientos como tres premios Grammy y hasta una nominación a los Óscar.

Por su parte, Maluma ya ha incursionado en Hollywood y suma en su carrera otras colaboraciones con grandes celebridades como Madonna y JLo.

Artistas del género urbano como J Balvin, Zion, Dim de Piso 21 y Farina felicitaron al intérprete de ‘Hawái’ por este nuevo proyecto.