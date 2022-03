Maluma, el camaleón de la moda que impresiona a The New York Times

Maluma fue destacado en un amplio artículo de The New York Times. Esta vez, no se habla de su gira o de sus éxitos musicales, sino de su crecimiento en el imponente mundo de la moda.

‘Maluma, un camaleón de la moda’, así titula The New York Times el artículo dedicado a resaltar las cualidades ‘fashionistas’ del ‘pretty boy’.

“Tiene éxito en la música, se destaca con una película en Hollywood, y ahora marca línea en la moda. Lanzará su primera colección de ropa que se llamará ‘Royalty by Maluma’, una colaboración con Reunited Clothing y Macy’s que saldrá el 24 de marzo, y en la que participa como diseñador”, señala el importante diario estadounidense.

Eligió tejidos y cortes de las prendas e hizo una colección unisex inspirada en Medellín y su cielo azul, que para él es totalmente diferente al de cualquier parte del mundo.

The New York Times define a Maluma como un tipo cálido, con porte escénico y estilo marcado, que desde que comenzó su carrera, a los 16 años, no ha parado de sorprender con su estilo camaleónico: le gusta fluir, es audaz y no tiene límites ni miedo a los riesgos en la moda.

Por esto es favorito de lujosas casas de moda: Donatella Versace lo llama ‘El rey de Versace’, porque marca la diferencia. Con él asistió a la Gala Met 2021. Con Balmain tuvo en 2021 una colección edición limitada, inspirada en los colores neón de Miami. Fuera del escenario ha trabajado con Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli y es embajador de Louis Vuitton.

Dice el periódico The New York Times que más que un personaje, Maluma es un movimiento, un ecosistema en torno al arte, al que The Rolling Stone nombró como el latino más influyente en la moda internacional.

Una figura que juega con un estilo que es tan atractivo como su música.