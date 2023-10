Maluma le pegó fuerte manotazo a un fanático durante un concierto: ¿cuál fue la razón?

Maluma protagonizó un incidente inusual durante un concierto en Estados Unidos. El artista le dio un golpe a un fanático que le apretó la mano con fuerza. El hecho quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones.



El episodio ocurrió el pasado 23 de octubre cuando Maluma se acercó al público para saludar y cantar junto a sus seguidores. En ese momento, un hombre que estaba en la primera fila aprovechó la oportunidad para estrechar la mano del artista paisa.

Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de admiración se convirtió en una situación incómoda. Según se ve en el video, el fanático apretó la mano de Maluma con tanta fuerza que lo incomodó. La reacción del cantante no se hizo esperar, pues de inmediato le propinó un golpe.

El video del incidente se hizo viral en las redes sociales y causó polémica entre los usuarios. Algunos criticaron la actitud de Maluma y lo acusaron de violento y grosero con su fanático.



No obstante, otros defendieron al cantante y argumentaron que el seguidor fue irrespetuoso y que Maluma solo se defendió.

"Hay límites que los fans no deben cruzar y más si rayan en el abuso. Deberse al público no significa soportar cualquier acto", "Se debe a su público, pero merece ser tratado con respeto", "Una muestra de que Maluma es arrogante como todos los artistas" y "Entiendo que le apretara la mano, pero su reacción no fue la mejor", fueron algunos comentarios.