Maluma no perdió la oportunidad para gozarse a Pipe Bueno por esta publicación

El cantante aprovechó una foto que subió su gran amigo para burlarse de él.

No hay duda de que Maluma y Pipe Bueno son grandes artistas que además disfrutan de una sólida amistad, en la que ninguno pierde oportunidad de hacerle bromas al otro.

Esta ocasión fue Maluma quien aprovechó esta publicación de Pipe Bueno para gozarse a su amigo por su forma de ver películas.

El cantante de música popular subió esta imagen y escribió: "Un jueves de películas con la familia... una selfie sin mucha cosa... tal cual. Y ustedes que película me recomiendan".

Pero para el artista paisa no pasó desapercibido un pequeño detalle, por lo que comentó: "quítese esas gafas pa' que vea bien".

Sin embargo, Pipe Bueno no se quedó callado y le respondió: "pa' no perder el flow ni en la casa".

Muchos seguidores de Pipe le comentaron que igual con gafas o sin gafas luce muy bien.