Maluma recibió la bendición nada más y nada menos que de la reina del pop

Durante los MTV Video Music Awards el cantante pudo compartir un momento con Madonna.

El cantante colombiano estuvo presente en Nueva York durante la entrega de los premios, donde además interpretó uno de sus éxitos 'Felices los 4'.

Además tuvo la oportunidad de saludar y conocer a la reina del pop y el cantante Lenny Kravitz.

El artista compartió en sus redes sociales este momento, en el que según él, recibió la bendición de la popular cantante estadounidense.



"Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel. Te amo, eres una inspiración", comentó el artista en su publicación que en menos de 24 horas ha obtenido miles de me gusta.



