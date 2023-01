Maluma reclama que lujoso hotel donde estuvo hospedado no responde por robo de sus joyas

Los hechos se presentaron en Moscú durante el Mundial de Rusia, según el cantante, quien hace pública esta situación porque hasta el momento no ha pasado nada.

Maluma a través de sus redes sociales expuso a la lujosa cadena de hoteles Four Seasons por el hurto del que fue víctima el año pasado en Moscú, cuando estuvo hospedado allí durante el Mundial de Rusia. Le robaron joyas, relojes y gafas, un botín estimado en 678 mil euros.

“Como muchos de ustedes saben hace un año me robaron todas mis joyas y pertenencias en mi habitación del hotel Four Seasons de Moscú en pleno mundial sin siquiera forzar la puerta”, dice la publicación.

El artista manifiesta que esta situación lo hizo pensar en que “si hace un año fueron cosas materiales, mañana puede ser mi seguridad, mi integridad o mi vida”.

Por esa razón, Maluma afirma que ya no se siente seguro en esa cadena de hoteles, “al parecer no le importa porque no se ha tomado la molestia de responder por lo sucedido”, agrega.

En ese sentido, el cantante dice que hace pública esta información porque necesita una solución.