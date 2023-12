Maluma reveló dónde nacerá su hija París, en medio de las presentaciones artísticas de su fundación

El cantante paisa Maluma confesó en qué parte del mundo él y su pareja tendrán a su hija y habló del nivel artístico de los jóvenes que hacen parte de su fundación El arte de los sueños.



Después de varios meses de preparación, un grupo de jóvenes integrantes de la organización benéfica de Maluma sacaron a relucir sus talentos.

“La fundación me está ayudando a cumplir un sueño, que en mi caso es el canto. Me han hecho ver cosas que yo pensé que no iba a poder vivir nunca”, expresó Valeria Masías, integrante de El arte de los sueños.

Por su parte, Maluma manifestó que están viviendo cosas muy bonitas: “Tenemos grandes compositores, productores y grandes cantantes. Lo que más me sorprende es el baile, porque yo siempre he dicho que bailar es demasiado difícil. Ver el nivel en que están los niños me da mucha satisfacción”.

Son más de 135 jóvenes de diferentes municipios del departamento de Antioquia que tienen una segunda oportunidad en esta fundación. Están cambiando su historia y los creadores del proyecto lo tienen muy claro.

Manuela Londoño, directora de la fundación, declaró que el show lo llevan montando hace cuatro meses. “Es un tema apocalíptico en el que estamos dejando un mensaje, en donde hay oscuridad y después hay luz”.

Este sueño ya está dando frutos. El grupo de artistas está feliz por las buenas noticias que se aproximan en sus carreras.



“Yo no le voy a negar el derecho y el privilegio a mi hija de nacer en un país tan hermoso como Colombia. Si yo pude salir adelante con las oportunidades que me dio Medellín, París tiene que vivir lo que yo viví”, dijo Maluma.

Por el momento, el grupo de artistas brillan en este fin de año 2023, y están a la espera de grandes noticias para el 2024.