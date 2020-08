Maluma se luce en el show de los MTV Video Music Awards y se queda con un galardón

Maluma y J Balvin ganaron el MTV Video Music Award a ‘Mejor videoclip latino’ por su esperada colaboración llamada ‘Qué pena’.

“No puedo creer esto. Esto es hermoso. Este es el primer premio que recibí de los VMA. Muchas gracias muchachos. Esto es para ustedes”, dijo Maluma en medio de la histórica y atípica gala, celebrada en medio de la pandemia del COVID-19.

J Balvin no asistió a pesar de aspirar en cuatro categorías y ser el latino más nominado. Pero comparte el premio con Maluma en una categoría en la que se enfrentaban a grandes artistas del género, como Karol G y Bad Bunny.

La gran ganadora de la noche fue Lady Gaga, quien se llevó cinco importantes premios: canción del año, mejor colaboración con Ariana Grande por ‘Rain on me’, mejor fotografía, ‘tricon award’, que premia el trabajo multifacético de los artistas, y artista del año.

“Ser artista es lo único que he querido ser en toda mi vida. Nunca quise ser otra cosa”, dijo emocionada Lady Gaga, quien impactó no solo por su talento sino con sus looks glamurosos y creativos adaptados a la pandemia.

Otros artistas ganadores fueron BTS con cuatro premios, incluidas las categorías mejor coreografía y mejor video pop; ‘The Weeknd’ se llevó dos, incluido el premio más codiciado de la noche: el de mejor vídeo del año, por ‘Blinding lights’.

Publicidad

Y Taylor Swift ganó con la mejor dirección de video. Muchas otras estrellas que se destacaron por su creatividad y brillaron en la gala realizada en New York.

Vea las noticias de Maluma.