Maluma y el atributo físico que más le gusta de su novia, Susana Gómez

Maluma sacudió las redes sociales después de publicar algunas fotografías en las que aparece junto a su novia, la arquitecta Susana Gómez. El cantante paisa señaló el atributo físico que más le gusta de la joven.



Según contó el artista, las imágenes son un recuento de las vacaciones que disfrutó junto a sus seres queridos durante la Semana Santa.

"¡Ese 🍑 es mío!", escribió Maluma en la descripción de una foto en la que aparece abrazando a su novia.

La publicación tuvo cientos de reacciones por parte de sus fanáticos: "Qué maluquera, ome 🔥", "Divinos", "😍😍😍 Me encantan", "Hermosa pareja" y muchos más".

Y es que esta no es la primera vez que Maluma elogia el físico de su novia en Instagram. El pasado 24 de marzo, el intérprete de 'Cuatro babys' publicó una foto en la que se encontraba acostado sobre los glúteos de Susana, quien estaba ubicaba bocabajo.

“Diablo, que chimba... Que estás tan rica, bebé”, puede leerse en su publicación.



Así reaccionó el papá de Karol G a las fotos de GQ: "Revista o recocha"

En otras noticias de farándula, GQ causó revuelo en redes sociales después de publicar algunas fotografías de Karol G. En las imágenes fue evidente que hubo retoques digitales.

"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", expresó la intérprete de 'Mañana será bonito'.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", agregó.

Guillermo Giraldo, el padre de Karol G, usó sus redes sociales para expresar su opinión. A través de una historia en Instagram, el empresario dijo: "Qué irrespeto. Tu imagen natural es todo. Los editores, revista o recocha".

Las palabras de Karol G, ante los retoques que le hizo la revista a su físico, fueron aplaudidas por miles de fanáticos: "No necesitas nada", "Gracias por no callar", "Eres y estás hermosa, no necesitas filtros ni ediciones" y "Soy una mujer de cuarenta años y me inspiras tanto. Gracias por existir. Eres luz" fueron algunos comentarios.