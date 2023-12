Mamá de Diomedes Díaz recordó cómo se enteró de la muerte del cantante: "Perdí el conocimiento"

Este 22 de diciembre se cumplen 10 años de la muerte de Diomedes Díaz, quien abandonó en cuerpo este plano, pero permanece en la música que, a diario, se sigue escuchando en los hogares colombianos. Elvira Maestre, conocida como Mamá Vila, recordó de manera muy especial a su hijo.

A través de sus redes sociales, la mujer de 86 años, conocida en Colombia como Mamá Vila, madre de El Cacique de La Junta, recordó a su hijo a través de especiales publicaciones. En una de ellas, reveló cómo fue su reacción al enterarse de la muerte de Diomedes.

Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013 por un infarto mientras dormía en su casa, en Valledupar. "Eso fue muy duro para mí, yo perdí el conocimiento en el momento en que me lo dijo el doctor", aseguró la madre del cantante.

Maestre afirmó que ese día, cuando toda la familia estaba preocupada por el estado del cantante, ella le preguntó al médico que lo atendió. "Él me dijo: 'le voy a hablar con la verdad, Diomedes ya se murió'".

La mujer reveló que días antes de la muerte ella estuvo en el apartamento que el cantante tenía en Bogotá, pues fue operada de la cadera en la capital luego de sufrir una caída. Tiempo después regresó a su casa y el cantante le hizo una promesa.

"Me dijo que se iba a cantar a Barranquilla y que luego viajaba para verme. Yo le dije: 'bueno hijo, qué Dios me lo bendiga'. Me dejó una platica y me preguntó si yo seguía fumando tabaco; nos fumamos juntos un tabaquito", recordó Mamá Vila.

Tras la muerte del cantante, familiares y el doctor de Diomedes Díaz fueron a darle la noticia a Elvira Maestre. Para ello llevaron ambulancia y compañía, pues temían que fuera una noticia muy fuerte para ella.

Además de esto, en su Instagram Elvira Maestre confesó que en estos 10 años no ha podido ir a la tumba de El Cacique de La Junta. Señaló que el dolor de la pérdida todavía "me saca lágrimas".

"Nunca he ido al cementerio porque verte ahí tendido me parte el alma, disfruta de la gloria eterna MI DIOME 💔😭", escribió Maestre en una publicación para conmemorar los 10 años de la muerte del polémico artista vallenato.