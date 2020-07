Mamá de James Rodríguez defendió las cirugías estéticas tras críticas a su hija

View this post on Instagram

💜🌟hoy leí este mensajito que les deje en mis historias y se los quiero compartir acá. Te engañaron? Ámalos te ofendieron? Ámalos, te traicionaron? Ámalos, te lastimaron? ámalos tú tienes a cristo ellos no. Ayúdalos a que le conozcan💜☀️.