Mamá de Mara Cifuentes se ejercita en la clínica mientras espera por cirugía

Este lunes, la diseñadora y madre de la modelo Mara Cifuentes compartió con sus seguidores a través de redes sociales una modesta rutina de ejercicios mientras se encuentra hospitalizada.

Claudia López espera ser intervenida por un tumor cerebral, cirugía programada inicialmente para el pasado viernes, pero que fue pospuesta para este miércoles.

“Siempre trato de vivir un día a la vez, siempre me ejercito todas las tardes y pensé que no debo dejar de hacerlo, así solo sea de bajo impacto y desde la clínica, me sirve para mantener sana mente y cuerpo”, manifestó en su cuenta de Instagram.

Publicidad

La diseñadora agradeció todas las oraciones y mensajes de aliento que le han enviado tanto sus seguidores como los fans de su hija, quien también ha estado muy pendiente del estado de salud de su mamá.

“Siempre mientras estemos bien habrá un motivo para que salgamos adelante. Gracias por todas las oraciones”, expresó.

En contexto: