Mamá de Piqué le habría prestado su casa a su hijo para los encuentros secretos con Clara Chía

Lorena Vázquez y Laura Fa, conductoras de las Mamarazzis, revelaron en su podcast que la mamá de Piqué, Montserrat Bernabéu, le habría prestado su casa a su hijo para que tuviera sus encuentros secretos con Clara Chía.

"Mientras (Shakira) lloraba en el hombro de su suegra, su suegra y su suegro le cedían a Piqué una casa que tienen en Maresma y es ahí donde se escondían Piqué y Clara Chía en los inicios", dijeron las reporteras.

"Una de las cosas que no le perdona Shakira a su suegra es que, en el momento tan duro donde ella lloraba por los rincones -porque estaba desquiciada-, su suegra en el peor momento fuera cómplice de su hijo", añadieron.

Al parecer, esa sería la razón por la que la cantante barranquillera habría puesto la figura de una bruja apuntando a la casa de la mamá de Piqué.

Incluso, las mismas Mamarazzis revelaron que la vivienda de la mamá de Piqué ha sido renombrada en Google Maps (no se sabe quién lo hizo) y se puede encontrar en la aplicación como ‘La bruja piruja’.

Asimismo, las reporteras desmintieron que el exfutbolista esté pensando en comprar una casa en Miami para estar más cerca de sus hijos. Por ahora se sabe que la expareja de Shakira viajaría hasta septiembre a la ciudad estadounidense.

También dijeron que la barranquillera, nombrada mujer del año por los Billboard, estaría contemplando cambiar de residencia.

Durante el discurso que dio Shakira al recibir el galardón, la colombiana habló de fidelidad, misma que no tuvo de su pareja y más si es verdad que la mamá de Piqué lo acolitó.

"No importa tanto si alguien te es fiel o no, lo que importa es si sigues siéndote fiel a ti misma", expresó.

“He sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno no depende de nadie para quererse”, recalcó Shakira.