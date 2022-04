Mamá de Yina Calderón se defiende de las acusaciones de su hija: "Yo ni conozco el tusi"

Hace algunos días, Yina Calderón despertó polémica en redes sociales tras asegurar que a su mamá, Merly Ome, le gustaba el tusi . La joven respondió una pregunta que le hizo un seguidor en Instagram.

"La verdad, sí y no. No es que lo haga constante, pero a mi mamá le gusta el tusi", fueron las palabras de la empresaria de fajas.

Ante la controversia que se desató producto de las declaraciones de Yina Calderón, se hizo viral otro video en el que aparece Merly reclamándole a su hija por lo que dijo.

“Estoy muy ofendida con Yina porque ella ha hecho un comentario, que dizque a mí me gusta el tusi. Y la gente preguntándome esto, Yina, yo ni conozco el tusi, ¿qué es eso?”, dijo la mujer mientras se observa a la influencer reaccionar con risas.

Agrego: "Con eso no se juega, a mí no me da risa (...) La gente confunde las cosas. Usted sabe que yo no me fumo ni un cigarrillo".

Por otra parte, Juliana, hermana de Yina Calderón, también decidió salir en defensa de su mamá cuando un seguidor le pidió que expresara su opinión respecto al tema.

"¿Usted de verdad le creyó a Yina que mi mamá mete eso? O sea, ¿de verdad usted le creyó? ¡A ver! Mi mamá es una señora, no se va a poner en esos juegos y mucho menos", dijo Juliana.