‘Mamma Mia’ vuelve a la gran pantalla con la participación especial de Cher

La segunda parte del exitoso musical contará con las actuaciones, además, de Lily James, Meryl Streep, Christine Baranski y Julie Walters. Vea aquí el tráiler.

Publicidad

‘Mamma Mia’ es de esos pocos musicales que han tenido igual e incluso mayor éxito cuando dieron el salto de las tablas al cine. Lanzado en 2008, el filme que contó con la participación de Meryl Streep, Amanda Seyfried y Pierce Brosnan se convirtió en poco tiempo en todo un clásico del cine musical.

Aprovechando la acogida que tuvo, Universal Picures ha decidido sacar una segunda parte. En esta ocasión ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ servirá para contar la juventud de Donna y el verano en el que conoció a los tres “padres” de Sophie.

La producción volverá a contar con el elenco original, y se unirán para interpretar las versiones jóvenes de los personajes Lily James (Donna), Jessica Keenan (Tanya), Alexa Davies (Rosie), Jeremy Irvine (Sam), Hugh Skinner (Harry) y Josh Dylan (Bill).

Cher tendrá una breve aparición como la madre de Donna y la abuela de Sophie.

Publicidad

Sobre el rol que interpretará Mery Streep poco se sabe. Obviamente repetirá su papel como Sophie, pero hay dudas frente a si está viva, ya que solo aparece una imagen suya en el tráiler y no hay claridad si pertenece al pasado o al presente.

Tal ha sido el nivel de las dudas sobre Sophie, que una gran cantidad de usuarios en Twitter han lamentado la muerte de su personaje.

Publicidad

Lo que sí se tiene plena certeza es que los clásicos de ABBA volverán a ambientar la historia que espera tener el mismo éxito que su predecesora.