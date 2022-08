Mánager de Diego Bertie no cree que se haya suicidado: “Él amaba la vida”

Carlos Sánchez, mánager de Diego Bertie, habló sobre la extraña muerte del artista, que cayó de un piso 14 del edificio donde vivía en Lima, Perú.

Al ser preguntado sobre si creía que el actor se había suicidado respondió: “Diego amaba la vida, amaba a su familia, a su hija y le encantaba estar rodeado de sus hermanos, de sus amigos. A mí me decía que le hacía recordar mucho a su papá y por ratos me abrazaba y me decía ‘mi viejo te ha mandado’”.

El empresario aseguró que “trabajar con él para mí fue un honor”.

“Me dijo ‘quiero cumplir mi sueño, mi sueño es volver a la música’. (…) Él quería despedirse cantando”, sostuvo en diálogo con el programa Magaly TV: La Firme.

El día que falleció, Diego Bertie canceló una presentación que tenía. Según su mánager, “me llama y me comenta que se sentía con tos y comentamos, como pasa hoy día, ‘¿no será un COVID?’ Si no vas a estar al 100%, descansa”.

Pese a eso, el actor le pidió que su show de la siguiente semana fuera “de amigos y de familia. Me dijo ‘como tenemos los lugares llenos todo el tiempo, te pido bloquear algunas mesas para que vayan mis hermanos, mi familia, mis amigos, tu familia, y hacer una noche linda de amigos y familia’”.

Sobre la muerte de Diego Bertie, reveló que no sabía si se encontraba solo en el apartamento o con su novio.

La música de Diego Bertie

Sánchez dijo que tenían planeadas “una gira al interior del país y una gira en noviembre a Estados Unidos para las comunidades peruanas y latinas”.

Diego Bertie estaba próximo a publicar un nuevo trabajo musical. Le decía a su representante: “El disco está hermoso”.

Es por eso que Sánchez manifestó: “Voy a cumplirle la palabra a Diego y vamos a lanzarlo”.