Manizales cuenta las horas para vivir la gran final del Festival Nacional de la Trova

Son 20 los competidores que se han reunido durante estos días de eliminatorias para lograr alguno de los ocho cupos al esperado evento, que celebra su edición 41.

Vienen de Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca y Quindío; se han preparado durante años para ganar estos festivales. Jaime Hernández es uno de ellos, alias ‘Paso ‘e reina’.

"El apodo mío es como una sátira porque alguna vez en una entrevista me preguntan: ‘oiga, paso ‘e reina, ¿a usted no le choca que le digan paso e reina?' Y no, las que deben estar disgustada son las reinas, ¿se imagina una reina caminando como yo?", relata entre risas el trovador.

Un pereirano que le ha entregado su vida a la trova desde hace 40 años. Es también, uno de los más reconocidos del certamen.

"Yo tomaba una canción cualquiera, sin saber que eso se llamaba parodia, y yo le ponía letra a lo que ya tenía música", cuenta Jaime Hernández.

Así como él, son 20 participantes que tienen sus propias estrategias. Prácticas que les ayudan ante los jurados.

Mañana sábado será la gran final de esta competencia en la Media Torta de Chipre. Esta es la edición 41 del Festival Nacional de la Trova.