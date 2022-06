Manuel Albarracín recibió su merecido en 'Las Villamizar': ¿cómo se grabó esta escena?

En ‘Las Villamizar’ , Carolina paró de tajo los maltratos y abusos de su esposo, Manuel Albarracín. Un enfrentamiento que demostró las habilidades aprendidas en el Ejército Libertador y con su padre en la infancia.

Carolina Villamizar está cansada de los abusos y maltratos de Manuel Albarracín. Ya sabe que él mató a su primera esposa y a otras mujeres. Y su paciencia llegó al límite.

“Yo creo que el público, que el televidente, lo estaba esperando hace mucho después de ver a este opresor, a este cobarde. Mucha gente estaba esperando como una especie de respuesta de Carolina”, dice Rafael Zea, el actor que interpreta al villano.

Una escena que para muchos fue hacer justicia. Y con la que los actores Shanny Nadán y Rafael Zea disfrutaron por los retos.

“Recuerdo que fue muy intenso, lo ensayamos mucho para que fuera muy real esta cascada que ella me pegaba, jaja. En el momento uno está muy concentrado en el personaje, pero nooo, alrededor de todo eso uno la está pasando muy bien, y con Shanny siempre nos hicimos bullying. Ella me decía ‘te voy a dar duro y no sé qué, jaja”, dice Zea.

Rafael Zea ha sentido en redes sociales cómo el público se toma en serio su personaje. “La respuesta del público ha sido muy efervescente. Me han escrito insultos que no los puedo decir acá jajaja. No hay una disociación con la realidad y la fantasía”, cuenta el artista.

Ahora los televidentes se preguntan: ¿Manuel Albarracín seguirá mostrando su lado más oscuro o Carolina podrá hacer efectiva su venganza?