Manuel Turizo da contundente respuesta a quienes lo critican por besar en la boca a su mamá

Manuel Turizo ha sido blanco de aplausos y críticas en los últimos días. Varias personas aplauden el gesto que tuvo con su pueblo natal Montería al dar un concierto gratuito de Navidad, mientras otros critican la manera en la que el cantante besa a su mamá.

A través de redes sociales Turizo reveló una foto junto a su progenitora Diana Marcela Zapata, con quien se da un beso en la boca. La imagen causó todo tipo de reacciones entre los seguidores del músico, principalmente críticas.

Ante los malos comentarios, el monteriano decidió responder de una manera bastante contundente. El artista publicó un video besando nuevamente a su mamá.

"Mami dame un beso", le dice Manuel Turizo a la mujer en la grabación, entonces su mamá lo sujeta de la cara y le da varios besos en la boca. Ambos se ríen de la situación que saben que generará nuevas críticas y Diana Marcela dice "es que son atrevidos".

Publicidad

El cantante expresa en ese momento, en tono de burla: "Ay, la besó en la boca". Con este video de algunos segundos, Manuel Turizo dejó claro que no le presta a tención a los malos comentarios y que seguirá expresando su cariño a su madre de esta manera.

Nuevamente en los comentarios de su publicación se desató un debate entre quienes lo consideran incorrecto y entre quienes defienden el gesto amoroso entre madre e hijo.

"Por más que lo quieran normalizar no está bien y no es lo correcto", "A mí eso no me parece normal para ser sincera", "Quiero ser esa mamá", "La gente critica y peores cosas se meten a la boca", "La mami, es la mami", "La gente si es ridícula 🙄 es amor de madre", se lee en las reacciones.

Publicidad

Por otro lado, Manuel Turizo dio un concierto gratuito, muy especial, en el Estadio Dieciocho de Junio de Montería, en Córdoba (norte), para conmemorar a la ciudad que lo vio crecer y aplaudió sus primeros éxitos antes de alcanzar la fama.

Turizo se tiñó este año de rojo y verde para convertirse en el vivo espíritu de la Navidad regalando a quienes crecieron con él un concierto festivo, tras publicar su versión del clásico de Michael Bublé ‘It’s beginning to look a lot like christmas’ con un giro urbano.

Así la interpretó en su concierto de este jueves. “Estoy muy feliz de que mi ciudad pueda ver lo que fue de ese niño que se fue de Montería hace unos años”, dijo el artista de 23 años en una entrevista con EFE previa al concierto.