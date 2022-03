Manuela Gómez denuncia amenazas de muerte: “Voy por vos y tus perros”

Manuela Gómez, creadora de contenido paisa, denunció a través de sus redes sociales amenazas de muerte en su contra en las que también mencionan a sus mascotas. “Voy por vos y por tus perros”, le escribieron en una nota que le dejaron en su finca.

“Quería contarles que me pegaron esta nota en la portada de mi finca, me amenazaron de muerte y amenazaron de que algo les iba a pasar a mis perritos. Si algo me llega a pasar ya varias personas saben quién es la sospechosa y el sospechoso de lo que me pueda llegar a pasar a mí. No entiendo cuál es la necesidad de hacer esto”, manifestó.

Gómez no dio nombres de quienes dice estarían detrás de las intimidaciones contra ella.

En la nota amenazante, donde la insultan, le dicen que ya la tienen ubicada.

Hace unos años, Gómez tuvo que dejar un tiempo Medellín por una situación similar.

Hasta el momento no se conoce si la influencer ha instaurado una denuncia formal por este hecho.