Mara Cifuentes aclara cuál es su orientación sexual y despeja dudas a sus seguidores

La modelo Mara Cifuentes sorprendió a sus seguidores hablando abiertamente sobre su orientación sexual, pues reveló que es pansexual.

“¿Serías novia, pareja, o te casarías con un hombre gay? ¿Son de tus gustos? ¿O solo heteros?”, le preguntaron, a lo que ella contestó: “Me di cuenta de que soy pansexual. Me enamoro de la persona, de su esencia, de quien es y para donde va. Me atrae mucho la masculinidad, sin importar el género”, escribió.

La pansexualidad es definida “como la atracción romántica o sexual hacia otras personas independientemente de su género o sexo”, explicó la modelo en su cuenta de Instagram.

Mara habló, además, de sus cambios y manifestó que se ha sentido mujer desde que tiene memoria.

“Yo nací trans, no es una decisión, es una experiencia física y espiritual desde que se nace hasta que se muere”, expresó.

Además, se pronunció sobre comentarios que cuestionan sus decisiones de vida: “Dios me ama y no me juzga por mi género”.