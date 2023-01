Mara Cifuentes deja en alto a Colombia en la Semana de la Moda de Nueva York

Tras su participación en ‘La agencia, batalla de modelos’, la paisa desfila en uno de los eventos de diseño más importante a nivel mundial.

Mara Cifuentes es la cuota colombiana en la Semana de la Moda de Nueva York, que inició el pasado 6 de septiembre y finaliza el 14 del mismo mes.

La modelo llegó a pasarelas internacionales tras firmar un contrato con la reconocida agencia New Icon, que la contactó a través de su perfil de Instagram.

“New Icon es un lugar donde me acogieron; son demasiado diversos y en otras agencias antes me pedían que cambiara mi cuerpo y en New Icon me acogieron como estoy y tienen la visión de ponerme en las pasarelas más importantes como New York Fashion Week”, contó Mara en entrevista con Noticias Caracol.

Y tal como se lo prometieron hace menos de tres meses, la colombiana llegó a este reconocido evento del mundo de la moda.

En las pasarelas de Nueva York ha desfilado desde diminutos trajes de baño que le resaltan la figura, hasta vestidos en pedrería y lentejuelas.

Por supuesto, no ha pasado desapercibida ante los lentes de los fotógrafos y asistentes al evento.