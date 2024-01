Mara Cifuentes dijo que está arrepentida por su cirugía de feminización: "Me frustra"

Mara Cifuentes admitió estar arrepentida por la cirugía de feminización a la que se sometió. La modelo aseguró que tendrá que borrar todas sus fotos antiguas porque cada vez que se ve piensa que tomó una mala decisión.



“Me ha pesado tanto esta cirugía”, manifestó a través de sus historias de Instagram.

Por medio de fotografías, Mara Cifuentes narró cómo el procedimiento le ha afectado. En una de las imágenes afirmó que no estaba haciendo ningún tipo de gesto y que su ceja se levantaba sola: “Me siento como si estuviera juzgando”.

La modelo dijo que su registro cambió mucho, de una manera que no pidió y no quería: “Yo trabajo con mi cara y aún es un proceso para aprender a vivir con esto, porque yo se que nadie me va a devolver mi hueso”.

Mara Cifuentes afirmó que el volumen de su rostro se fue, y que le abrieron la cuenca del ojo 7 milímetros. Además, denunció que eso era algo que pidió específicamente que no le hicieran porque le gustaba la forma que tenía su ojo para maquillarse.

Publicidad

“Eso hace que mi ceja tenga otra forma completamente diferente”, declaró en sus redes sociales.

Mara Cifuentes contó que por todo el procedimiento al que se sometió fue que una ceja le quedó más levantada que otra. Ella afirma que fue específica con sus pedidos, pero sintió que su palabra no importó.

“Me frustra y es algo difícil de aceptar. Levantarse de una cirugía que no sabías que te iban a realizar”, explicó.

Publicidad

Finalmente, Mara Cifuentes recalcó que está pasando por un mal momento debido a su procedimiento: “Sé que es egoísta, que hay mucho más en qué enfocarse. Solo le estoy dando espacio a mis sentimientos. No quiero ocultar nunca cómo me siento. Expresarlo me hace sentir mejor”.