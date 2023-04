Mara Cifuentes habló sobre su adicción a las drogas y reveló que no se operó: "Amo lo que veo"

En diálogo con La Red, programa de Caracol Televisión, Mara Cifuentes habló sobre su adicción a las drogas , problemas familiares y otras situaciones que ha vivido.

El año pasado, la modelo sorprendió a sus seguidores tras revelar que tenía una adicción a las drogas, especialmente con el tusi, esto luego de haberlo probado en 2020.

Su problema con el tusi, conflictos familiares y una ruptura amorosa fueron la razón por la que Mara Cifuentes decidió internarse en una clínica psiquiátrica.

Sin embargo, Mara Cifuentes contó que vivió complicadas situaciones allí: "Un psiquiatra intentó llevarme al pabellón de hombres, como que a decirme que era mejor ese lugar para mí, me hacia comentarios pasivo-agresivos camuflados. Yo me exalté, le pegué a una puerta porque me dio rabia y la persona gritó. Llegaron como 8 hombres, me empezaron a lastimar y me durmieron".

Publicidad

Debido a este y otros momentos difíciles que vivió, su madre decidió sacarla del lugar y llevarla a casa para iniciar un nuevo proceso.

"Estaba viendo que mis errores me estaban llevando allá, muchas veces pensé en suicidarme y hay días que es súper fuerte", expresó.

Aunque aseguró que se siente mejor y muy feliz, sigue trabajando por su bienestar.

Publicidad

Mara Cifuentes revela que no se operó

Por otra parte, Mara habló sobre su identidad sexual: "Amo lo que veo, antes también, pero antes me veía en un molde y ahora lo quiero romper".

La modelo mencionó que, aunque en algún tiempo sí pensó en someterse a una cirugía para “ser mujer al 100%”, finalmente cambió de opinión. "No tienes que estar operada para empezar a vivir tus sueños. Ahora acepto esa parte de mi cuerpo y no la escondo. Me siento más empoderada que nunca", dijo.

Fue todo su proceso de rehabilitación lo que ayudó a Mara Cifuentes a amar su cuerpo.

"Es una nueva etapa en mi vida. Estoy amando mi masculinidad y mi feminidad", puntualizó.

Publicidad

¿Lina Tejeiro quiere ser mamá? Vea lo que dijo la actriz en redes sociales

En otras noticias de farándula, en varias oportunidades, Lina Tejeiro ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes reflexivos sobre amor propio. En esta ocasión, la protagonista de 'Un rabón con corazón' expresó su deseo de convertirse algún día en mamá.

"Este proceso de amarme ha sido largo pero enriquecedor, estoy construyendo mi mejor versión. No solo para mí, que es lo más importante, si no para esa persona que será mi amor, que despertará en mi ese sentimiento de amar bonito, de ser mamá y que valorará cada pedacito de mi ser. Esa persona que llegue a mi corazón será el reflejo de mi autoestima", dijo Lina Tejeiro.

Sus seguidores de inmediato la respaldaron. "Te lo mereces, bonita ❤️🙏", "Es la mejor decisión que has podido tomar. Muchas felicitaciones 👏🏻" y "Excelente. Ojalá Dios te lo mandé y que conozca tu corazón para que seas feliz" fueron algunos de los comentarios.