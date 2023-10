Mara Cifuentes: ¿qué es y cuánto cuesta la feminización del rostro que se realizó?

Mara Cifuentes, la modelo trans colombiana, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una intervención quirúrgica conocida como feminización del rostro para, según ella, "mejorar mi autoestima".



Según información del portal especializado Mayo Clinic, esta intervención abarca dentro de sí varios procedimientos que se pueden realizar de manera simultánea o en diferentes etapas.

El objetivo de la feminización del rostro es, como su nombre lo indica, modificar algunas partes de la cara para que tengan rasgos más femeninos.

Entre esos cambios señala que se incluyen: "Mover la línea del cabello para crear una frente más pequeña, aumentar el tamaño de los labios y de los pómulos, o remodelar y redimensionar el hueso maxilar y el mentón".



La modelo colombiana señaló en sus redes sociales que, pese a que en un principio sintió miedo, finalmente concluyó que quería llevar a cabo el proceso .

"Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente", agregó.

El portal también señaló que, aunque es más común que este procedimiento sea solicitado por mujeres trans que buscan llevar a cabo su transición al género femenino, también hay mujeres cisgénero que recurren a ella para modificar detalles de su cara que no les agradan.



De la misma forma, como cualquier otra cirugía, este procedimiento tiene riesgos. Algunos de ellos, según detallaron, pueden ser "sangrado, infección, daños a las estructuras cercanas, asimetría de los rasgos faciales y reacción adversa a la anestesia".

Por fortuna, en el caso de Mara Cifuentes la cirugía fue un éxito, pues según señaló su médico cirujano Ricardo Morales, el procedimiento se realizó el pasado 18 de octubre de 2023.

Todavía se desconocen los resultados y, de la misma forma, la cantidad de dinero que tuvo que pagar la famosa paisa por esta intervención, Según el portal Bangkok Plastic Surgery Clinic, no hay un precio establecido para esta cirugía, pues cada caso es diferente.



Sin embargo, algunos de los pequeños procedimientos que incluye la feminización facial como la elevación del hueso de la mejilla y la elevación lateral del cuello pueden llegar a costar 4.900 dólares, que son un poco más de 20 millones de pesos.