Mara Cifuentes se realizó una feminización en el rostro: ¿en qué consiste el procedimiento?

La modelo transgénero Mara Cifuentes se realizó una feminización en el rostro, procedimiento quirúrgico en el que una persona puede obtener rasgos más armónicos.

La también creadora de contenido publicó en sus redes sociales que se sometería a dicha operación. “Le quiero enviar un mensaje a las personas que quieren hacer un cambio como este, a las sirenas, a las personas trans que quieran hacer un cambio a la feminidad, que no tengan miedo”, indicó.

La modelo también compartió que, pese a que en un principio sintió miedo, finalmente concluyó que quería llevar a cabo el proceso.

"Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente", agregó.

Además, Mara Cifuentes destacó que la feminización en el rostro le ayudaría con su “disforia y me ayudará a tener mejor autoestima”.

Según el doctor Ricardo Morales, cirujano que la intervino, Mara Cifuentes se realizó la intervenciónn el pasado 18 de octubre de 2023, aunque la modelo no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué es una feminización facial?

La Clínica Mayo define la feminización facial como un tipo de cirugía que tiene como objetivo cambiar los rasgos faciales masculinos por rasgos más femeninos. Se puede realizar por diferentes motivos, como, por ejemplo, para mejorar la autoestima, la expresión de género o la transición de género. La feminización facial puede incluir varios procedimientos, como los siguientes:

• Reducción de la frente: consiste en reducir el tamaño y la prominencia de la frente, así como elevar la línea del cabello y suavizar el arco superciliar.

• Aumento de los labios y los pómulos: consiste en rellenar o implantar material en los labios y los pómulos para darles más volumen y definición.

• Remodelación de la mandíbula y el mentón: consiste en modificar la forma y el tamaño de la mandíbula y el mentón para hacerlos más estrechos y redondeados.

• Estiramiento facial: consiste en eliminar el exceso de piel y tensar los músculos faciales para reducir las arrugas y las líneas de expresión.

La feminización facial es una cirugía compleja que requiere una evaluación previa, una preparación adecuada y un seguimiento postoperatorio. También implica algunos riesgos y posibles complicaciones, como sangrado, infección, asimetría, cicatrices o reacción a la anestesia.