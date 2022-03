Mara Cifuentes y su pesadilla con el tusi: "Mi comportamiento cambió mucho"

Hace poco, Mara Cifuentes dio a conocer que estuvo hospitalizada en contra de su voluntad e incluso dijo que estaba prácticamente encerrada.

“Estoy encerrada en esta clínica contra mi voluntad porque no quiero estar acá. Mi toxicólogo dio la orden ayer en la noche de que no me dejaran salir porque me tenían que hacer unos exámenes, pero ya los hicieron y él no ha llegado que porque tiene su trabajo y su vida, pero yo también los tengo y necesito salir de acá, por favor”, dijo Mara Cifuentes en un video que después eliminó de su cuenta en Instagram.

Publicidad

Tras estas imágenes que preocuparon a sus seguidores, la modelo sorprendió haciendo una confesión: “Hasta este punto de mi historia no había dormido en varios meses, porque el tusi lo probé en diciembre de 2020 (...) y me volví adicta desde entonces. Hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro”.

Según Mara Cifuentes, todo inició cuando se encontraba en una relación amorosa en la que sufrió mucho.

Mk abro hilo de las historias de mara cifuentes???? pic.twitter.com/RbmBrgWkXg — Garsexxx (@Garsexxx1) March 11, 2022