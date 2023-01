Mara revela la razón por la que terminó con su novio luego de participar en La Agencia

Sin embargo, en entrevista con la Revista Vea, la modelo confesó que nuevamente está enamorada de un hombre.

En la publicación, Mara Cifuentes contó secretos de su infancia y su primer amor. También cómo es ella: una mujer “enamoradiza, romántica y empeliculada”.

Publicidad

Una de las partes más candentes de la entrevista fue cuando la paisa, que acaba de terminar su participación en La Agencia, batalla de modelos, confesó la razón por la que se rompió su más reciente relación.

Lo hizo cuando la revista le habló al respecto: “Del segundo amor se dice que es alguien famoso…”

“Es reconocido, pero por eso, en parte, se acabó la relación. Entré a La Agencia, decidí contarle a todo Colombia que soy trans y él no estuvo de acuerdo que lo hiciera público, no quería que me volviera famosa”, dijo Mara, quien tuvo su primer novio a los 18 años, un adolescente un año menor que ella.

La mujer, que eligió su nombre inspirada en una sirena, dijo cómo le gustan los hombres: “Me gustan muy caballeros, fuertes y varoniles. Que los vea y diga qué calor, este sí es un macho, eso es lo que me excita. Me gustan monos, altos, descomplicados, no tan vanidosos”.

Publicidad

Mara protagonista de la más reciente portada de la revista.