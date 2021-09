Mara Roldán, otra víctima de los biopolímeros, narra su drama: “fue una irresponsabilidad”

La modelo Mara Roldán, una de las figuras en Colombia, también cayó en la falsa promesa de verse mejor con una ayuda extra. En el inicio de su carrera se inyectó biopolímeros y ahora sufre las consecuencias.

“Estaba empezando en el modelaje, iba a varios castings y como que no me escogían. Estaba muy el prototipo de la mujer voluptuosa de busto y cola grandes. En ese momento no había salido nada de que los biopolímeros eran malos. Yo en ese momento quedé totalmente feliz”, relató en entrevista con el programa La Red del Canal Caracol.

“Me lo hice casi que con un esteticista, no sé si era un médico profesional, fue una irresponsabilidad de mi parte”, señaló Mara Roldán.

Durante años vio pasar a su lado casos de muchas otras mujeres famosas afectadas por esta sustancia, sin que a ella se le despertara alguna señal de algo andaba mal.

“Empecé a sentir síntomas. Gracias a Dios no he tenido síntomas graves de que la piel esté muerta o que me haya cambiado de color la piel, pero sí empecé a sentir como adormecimiento de la pierna; si me siento más de una hora en una silla un poco dura la pierna empieza a doler, calambres. Hay otros síntomas como migrañas, mucho sueño, es como una inflamación crónica que está alrededor del biopolímero, ahora digamos que me estaba molestando con frecuencia”, comentó.

Finalmente, decidió acudir al médico y una resonancia mostró lo que tanto temía.

“Nos damos cuenta de que los polímeros ya se estaban incrustando en el músculo y están migrando hasta la espalda baja”, aseguró.

Carlos Giraldo, presentador de La Red, comentó que la entrevista fue realizada antes de que Mara Roldán pasara por el quirófano.

“Estoy asustada no de la cirugía, pero sí de la recuperación porque he escuchado muchos comentarios de que la recuperación es muy difícil. No te puede sentar mínimo en ocho, diez días”, expresó en su momento.

La modelo también se refirió a los comentarios que recibió de personas inescrupulosas que se muestran más preocupadas por su apariencia que por su salud.

“Sé que es difícil para la mujer tener una cicatriz tan grande, que me va a quedar de lado a lado en la espalda, pero es algo que lo voy a hacer por salud. No sé si después de esto pueda seguir en el modelaje, pero si no puedo seguir no importa”, sentenció.

Ella también aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres y jóvenes para que lo piensen dos veces antes de someterse a un procedimiento como estos y a aquellas modelos que se pusieron en algún momento biopolímeros para que, así no tengan síntomas, acudan a un médico para revisar cómo se encuentra su organismo.

La historia de Mara Roldán se suma a los casos de personalidades como Lina Tejeiro, Marcela Reyes, Jessica Cediel, entre muchas otras que han padecido las consecuencias de los biopolímeros.