Marc Anthony pidió un aguardiente durante concierto en Medellín y le lanzaron una botella

El cantante Marc Anthony deleitó a sus seguidores en Colombia con dos presentaciones que realizó una en Bogotá y otra en Medellín, en el marco de la Feria de las Flores. Sin embargo, en esta última ciudad al artista le lanzaron una botella de licor.



Marc Anthony bromeó pidiendo un trago: “A mí lo que me hace falta es un aguardiente”, dijo. Pero alguien se lo tomó muy a pecho y le lanzó la botella, como quedó captado en video.

En la grabación, se observa el momento en que la botella le da en la pierna al artista, quien hace un gesto con su mano como pidiendo que no le lanzaran nada más y tiró sus gafas al suelo. “No tiren. Me la compro”, exclamó.

El cantante prosiguió con la presentación, que terminó de desarrollarse con éxito. Fans reprocharon este tipo de comportamientos por parte del público.