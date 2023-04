Marc Anthony y Nadia Ferreira responden así ante rumores de divorcio: "Jajajaja"

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron el pasado 28 de enero y días después anunciaron que esperan un bebé. La pareja se ha mostrado feliz y dichosa, pero también ha sido blanco de rumores que apuntaban a una supuesta separación de mutuo acuerdo.

“Ella está en Miami, él está en otro lado. Él se la quiere sacar del lado. Evidentemente, se casaron porque ella está embarazada y él no tiene problema de pagar tanto dinero hasta que ella se consiga otro hombre”, dijo Javier Ceriani, presentador del programa Chisme no like.

Sin embargo, Marc Anthony y Nadia Ferreira respondieron de manera contundente a la versión de que estarían por divorciarse.

En su cuenta de Instagram, Marc Anthony compartió una foto con Nadia Ferreira en la que aparecen más sonrientes que nunca. Incluso, el cantante comentó en la publicación: “Jajajajajaja”.

Para muchos una imagen vale más que mil palabras y ninguno necesitó pronunciarse sobre lo que se viene diciendo de ellos.

“Como callar a varios medios con una simple foto y un jaja 🤫Amoooo”, “cada quien vive su felicidad como se le antoje”, “esta vez algo me dice que va a durar ese matrimonio, que así sea”, fueron los comentarios de algunos fans de Marc Anthony.

La pareja se comprometió en mayo de 2022 y el artista le regaló a Nadia Ferreira un anillo valorado en medio millón de dólares.

Con ocasión de San Valentín anunciaron que estaban esperando un bebé : “El mejor regalo de San Valentín. Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”.

Luego de hacer pública la noticia del embarazo son varias las fotos en las que Nadia Ferreria ha presumido de su barriguita.

“Creo que es el momento más maravilloso de mi vida hasta que nazca nuestro bebé. Seguramente será lo más maravilloso que me (pasará) en la vida. Nos sentimos muy bendecidos y bueno, lo que más deseamos es que nazca con mucha salud”, expresó Ferreira en entrevista exclusiva con People en español.

El cantante Marc Anthony, de 54 años, tiene seis hijos, cinco biológicos y uno que adoptó con su expareja Debbie Rosado. Junto a ella tuvo a su hija mayor Ariana Anthony y a Chase Muñiz, quien es su hijo adoptivo.

Luego, fruto de su relación con la exreina de belleza Dayanara Torres, nacieron Cristian y Ryan Adrian Muñiz.

El artista tuvo dos hijos más con Jennifer Lopez, los mellizos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Anthony.