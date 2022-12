Marc Regnier, el artista caleño que revolucionará el género urbano

Foto: cortesía Marc Regnier

El caleño Marc Regnier le apuesta al lado romántico y sensual del género urbano presentando su primer sencillo 'Así me conociste', una canción que nació en Cali y que le canta a la libertad y autenticidad en las relaciones de pareja.

“La canción la empezamos a trabajar hace unos siete meses con todo el equipo de trabajo de Cúbica Music en Cali. Está basada en las relaciones de pareja cuando se cambian cosas porque al otro no le gustan y al final de la relación terminan siendo personas diferentes”, contó Regnier.

'Así me conociste' es un proyecto que contó con un equipo de reconocidos compositores, productores y coristas. Maxium es el productor oficial, quien ha participado en producciones de Yomo, Zion & Lennox, J Álvarez, entre otros.

Cuenta con Daniel Barbosa como compositor. Además, en la postproducción y masterización está Oby-Wan, ganador en los pasados Latin Grammy por el álbum de Tego Calderón y es reconocido por sus trabajo con Maluma, Daddy Yankee, De La Ghetto, entre otros.

Para el 2016, el cantante de 25 años espera lanzar tres canciones más y construir su carrera junto con las ideas y opiniones de sus seguidores.

“Desde los 18 años incursioné en la música, lo que deseo es poder abrir un público, que la gente me conozca. Me quiero diferenciar de otros artistas dentro del género, proponiendo canciones que no degraden a las mujeres”, indicó el joven artista.

Durante seis años estuvo viviendo en Medellín, estudiando Negocios Internacionales pero regresó a la Sultana del Valle para hacer su sueño realidad.

“Cali es importante para mí, es la ciudad en la que nací y quiero salir desde esta ciudad. Me inspira la calidez, alegría y espíritu de los caleños”, dijo Regnier.

La música no sólo la complementa con su carrera profesional sino con su otra pasión, los deportes extremos.

“Practico kitesurf en el Lago Calima desde hace tres años y paintball desde hace 15 años. Con esta última disciplina he competido a nivel nacional y latinoamericano”, concluyó el cantante.

Entre sus giras y presentaciones más cercanas están diferentes municipios del interior del Valle del Cauca y el eje cafetero.