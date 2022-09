Marcela Carvajal habla de la muerte de Toto Vega: “Llevaba dos días con mucho dolor de cabeza”

La muerte de Toto Vega tomó por sorpresa a sus amigos y familiares. También a los asistentes del Festival de Cine Verde de Barichara, pues él, director y fundador de este evento, estuvo presente en los cuatro días que duró. De hecho, alcanzó a dar el discurso de cierre antes de sufrir el percance de salud que desencadenó en su partida.

La actriz Marcela Carvajal estuvo presente y recibió el galardón otorgado a ‘Pejebongo’, el documental en el que participó como narradora. Toto Vega le entregó el premio y minutos después se dio por concluida la XII edición del Festival de Cine Verde.

“Nos abrazamos, nos despedimos y ya cuando se cerró la ceremonia, Nórida, detrás de bambalinas, salió y dijo: ‘¡Una ambulancia, una ambulancia!’. Fuimos a auxiliar a Toto, alcanzamos a ayudarlo a reaccionar. Lamentablemente el puesto de salud de Barichara no fue suficiente y mientras lo llevaron a San Gil ya fue muy tarde”, le contó la actriz en Día a Día .

Al programa matutino del Canal Caracol también le relató que Toto Vega estuvo “tranquilo”, no obstante hubo “mucho estrés y después me contaron que le dolía mucho la cabeza, que llevaba dos días donde le dolía mucho la cabeza. Y cuando él reaccionó allá detrás del escenario me dijo que le dolía la cabeza, entonces yo creo que había unos síntomas entre el estrés, el corre corre del festival”.

Finalmente, Marcela pidió darle respaldo absoluto a la esposa de Toto Vega, la también actriz Nórida Rodríguez: “Necesita y merece todo el apoyo”

“Un abrazo gigante a Nórida, a los hijos de Toto. Esto es una tragedia, pero Toto murió haciendo lo que le gustaba, en el sitio que le gustaba y es glorioso poder morir así. Es muy rara la muerte, pero hace parte de la vida”, resaltó la artista.