Marcela Reyes criticó a Wikipedia por definir la guaracha como género de gente “montañera y guisa”

Marcela Reyes, la popular DJ paisa de guaracha, manifestó su repudio por una definición de dicho género musical que vio en Wikipedia. En la enciclopedia virtual, que puede ser editada por cualquier usuario, se mencionó que este ritmo iba dirigido a una audiencia “montañera y guisa”.

"Me da tristeza cómo Internet puede definir un género colombiano como un género del público montañero y guiso… Me parece una falta de respeto con nuestro país, porque la guaracha no solo soy yo, no solo son mis colegas, sino que es un género que nació en Colombia", aseguró Marcela Reyes, a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, en medio de su indignación, Marcela Reyes indicó que si es cierto que la guaracha es un género de gente “guisa y montañera”, pues ella es la “montañera mayor”.

“Les digo que si esto es de montañeros y es un género de guisos, pues yo soy la guisa mayor, la montañera mayor, y me voy a encargar de llevar la ‘montañerada’ por el mundo”, concluyó la reconocida DJ.