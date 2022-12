Marcela Reyes habla de intento de robo en el que atropelló a delincuente: "Estoy en proceso legal"

En una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Marcela Reyes rompió el silencio y habló sobre el intento de asalto que sufrió junto a su familia el pasado mes de noviembre. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad y la DJ de guaracha estaba en su camioneta con su esposo, hijo, madre, nana y otro ser querido.



Marcela Reyes empezó diciendo que su camioneta "la tiene la aseguradora porque, en defensa propia, la dañé. Y aunque no fue nada grave, tuve que hacerle unas reparaciones. Ya dentro de poco me la entregan". También mencionó que, por temas de costos, no había podido mandar a blindar su vehículo.

"Hay cosas que simplemente deben pasar. Yo siempre he tenido personas de seguridad que andan conmigo e incluso había un militar retirado que traje desde Cali. Sin embargo, todo se había complicado porque como toda su familia reside en esa ciudad, él estaba viviendo en Medellín con mi familia, prácticamente. En vista de eso, de que yo quería más privacidad para él y para mí, y de que yo estaba a pocos días de emprender un viaje, decidí quedarme sin escoltas un tiempo corto y vean preciso lo que pasó", comentó.

Marcela Reyes contó que se encuentra en un proceso legal por este hecho en el que, además, atropelló a uno de los delincuentes en defensa propia.

Uno de sus seguidores le preguntó si el ladrón que fue arrollado perdió la vida, a lo que ella respondió que aún no puede hablar del tema debido a dicho proceso. "Uno por los seres que ama hace cualquier cosa y toda mi vida estaba ahí dentro, entonces pues los quise defender a toda costa", añadió.



Por último, Marcela Reyes contó que su hijo quedó muy afectado emocionalmente producto de este incidente y "lo tengo con psicólogo, porque él vivió algo muy duro, hasta con disparos. Si ustedes le preguntan a él qué fue lo que pasó, él se los describe todo con detalles. Hasta cuenta que uno de los tiros le pasó por encima y terminó pegando en el parabrisas ¡Fue terrorífico, pero gracias a Dios estamos bien!".