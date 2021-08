“La guaracha se está escuchando en todos los rincones del mundo”: Marcela Reyes

En entrevista con Noticias Caracol Ahora , la DJ Marcela Reyes habló de la guaracha, género musical que por estos días es tema de conversación en redes sociales, luego de que ella cuestionara que en Wikipedia se definiera como un género de gente “guisa y montañera”.

“Para mí es un poco lamentable que en nuestro país, siendo un género que nos ha llevado a países como Estados Unidos, Australia donde nos reciben tan bien, en nuestro propio país seamos tan criticados, pero es un género que así tenga detractores va creciendo, es una bolita de nieve”, afirmó la antioqueña.

Por eso invitó a los colombianos a apoyar este género y adueñarse de algo que les pertenece.

“Colombia es conocido en muchas partes del mundo por el narcotráfico, por la prostitución, por qué no, si sale un género que nace en Colombia, que nos está llevando a otros países, por qué no recibirlo bien, por qué no encargarnos también de apoyarlo y de mostrarle al mundo que no somos solo prostitución, narcotráfico, sino que aquí también se hace música. Lo podemos ver en el reguetón que salió de Puerto Rico y ahorita los mayores exponentes son colombianos, ¿por qué no apoyarlo, por qué no impulsar algo que nos pertenece a nosotros?”, exclamó.

“La guaracha se está escuchando en todos los rincones del mundo, obviamente no tiene tanta fuerza como en Colombia, como en Estados Unidos, como en Chile, pero de verdad que esto es un fenómeno”, manifestó.

Según Marcela Reyes, grandes exponentes de reguetón como Farruko, Don Omar y Maluma han visto en este género una gran oportunidad.

“Vieron que en verdad eso es un género que está causando demasiando en la gente. El año pasado ‘Baila conmigo’ (Dayvi, Victor Cardenas & Kelly Ruiz) fue número uno a nivel mundial y Jennifer Lopez hizo el remix, entonces ahí es donde yo digo ¿es una recocha realmente la guachara?, no, esto ya se posicionó como un género, así haya personas y detractores que se burlen, que digan que es de montañeros, de guisos”, señaló.

Reyes aseguró que hace poco culminó una gira de 18 fechas en Estados Unidos, “había personas de todo el mundo bailando con mi música”, subrayó.

¿Cómo diferenciar la guaracha de otros géneros?

“La guaracha tiene ese sabor colombiano, las trompetas, los acordeones, eso se nota, inmediatamente le sientes esos ritmos colombianos”, explicó Reyes.

¿De dónde viene el nombre guaracha?

“El nombre de guaracha no se lo puse ni yo ni se lo pusieron mis colegas, el nombre guaracha se lo puso el pueblo. Nosotros intentamos cambiarle el nombre y no se pudo. La gente la llamó guaracha y así mismo se pegó”, contó.

Ella y sus colegas, en un inicio, hablaban de este género como una especie de tribal house, pero en los barrios y discotecas las personas empezaron a llamarlo zapateo, chancleteo, aleteo, guaracha y al final así fue como se quedó.

Dijo que nació en Medellín y de ahí se ha ido expandiendo hacia otras ciudades y el mundo entero.

Vea aquí la entrevista completa: