Marcela Reyes vivió percance por fallas en un avión: "Estamos vivos"

Marcela Reyes, DJ de guaracha , le contó a sus seguidores el susto que se llevó tras permanecer encerrada por dos horas en un avión luego de que este presentara fallas. La artista se dirigía hacia Estados Unidos.

"Antes de las seis (de la mañana) nos abordaron, pero no sirvió la turbina del avión, estuvieron dos horas, pero no prendió el motor y gracias a Dios nos bajaron, estamos vivos y no nos pasó nada. Pero, ¿por qué no nos bajaron antes? Dos horas encerrados en ese avión", comentó Marcela Reyes.

Publicidad

Además, la DJ reveló que su esposo lanzó un comentario con humor previo al abordo del avión y que sucedió tal cual como lo dijo.

"Las palabras tienen poder. B King muy chistosito antes de despegar salió con un tirito, ahí todo charrito, y efectivamente el avión se varó. Imagínense lo grave que no prenda un motor, Dios mío bendito", comentó.

Publicidad

Marcela agradeció que la situación no pasara a mayores, sin embargo, recordó con miedo las noticias que se han divulgado sobre fallas en los aviones.

"¿Qué estará pasando con los aviones que están teniendo tantas fallas? La verdad ya cada que me subo a uno es con pánico, pues vivo literal en ellos y solo sé que no quiero irme de este mundo todavía", expresó.

Publicidad

Concluyó: "Estas son las cosas lindas de la vida, estar vivos, agradecidos. Sí, estoy desde toda la madrugada acá, pero comiendo empanadita, juguito, sentados en el piso, esperando que nos entreguen las maletas y agradecidos porque estamos vivos. Imagínese que nos hubiera pasado algo (...) Si hay vida y salud lo hay todo".