Marcela Sarmiento, expresentadora de Día a Día, cuenta cómo es su vida tras superar dos tragedias

Marcela Sarmiento por muchos años fue uno de los nombres más reconocidos en la televisión colombiana. No solo fue su paso por el programa Día a Día, en donde se ganó el corazón de los televidentes, sino que también conquistó audiencias en la radio.

Por varios años, Marcela Sarmiento condujo Día a Día en compañía de Jota Mario Valencia y Camilo Montoya, entre otros. Luego de esto, ella y su familia se mudaron a Estados Unidos.

Allí también ha sido un rostro familiar para la audiencia latina, que la ha visto en cadenas como Univisión, en donde actualmente es panelista del espacio ‘Sin rollo’.

Pero muchos no supieron que detrás de esta decisión Marcela Sarmiento y su esposo, Alejandro Nieto, vivían una tragedia.

Publicidad

La presentadora vivió su segundo embarazo, un niño llamado Miguel, prácticamente frente a las cámaras. “El día del parto hay un accidente en mi barriga y se enreda el cordón umbilical en Miguel, y no recibió más oxígeno y murió”, contó la presentadora para una entrevista al medio Despierta América.

“Es poco superable, en el fondo no lo superas, uno aprende a vivir con esa situación, uno aprende a vivir con ese dolor. Yo tuve que salir de Colombia para poder recuperarme porque yo estaba muy triste, estaba muy mal. Y tomamos la decisión de que por el bienestar personal, de Paulina y Alejandro, que también era una persona pública, venir a Estados Unidos”, afirmó.

“Nos vinimos para Miami y aquí ‘me recuperé’, fue un proceso muy largo”, explicó Marcela Sarmiento.

Publicidad

Pero esa no fue la única tragedia que tuvo que enfrentar la presentadora. Años después la familia se encontraba radicada en España, en donde Alejandro ocupaba un importante puesto en la cadena SER. El periodista y ejecutivo recibió una oferta en Miami y por eso viajó a esa ciudad mientras Marcela y sus hijas organizaban la mudanza.

Fue en ese momento en que Marcela recibió una llamada que nunca olvidará. Su esposo se encontraba en el gimnasio del edificio cuando se desplomó y fue trasladado a un hospital. El comunicador falleció.

“Yo me quedé en blanco… lo que estaba pasando no era una película de terror, no era una cosa inventada, era una cosa real y me estaba pasando a mí”, recordó la periodista.

Marcela Sarmiento subrayó cómo ha sido su recuperación tras estos hechos y cómo ha tenido que tener la fortaleza necesaria para sacar adelante a sus hijas.

Publicidad

“El proceso del duelo es un proceso muy largo. El proceso es muy difícil (…) cuando uno no ha vivido el dolor profundo no sabe de qué es capaz”, señaló.

Vea aquí la entrevista en la que Marcela Sarmiento relata estos duros momentos: