Mariah Carey cancela presentación en Bélgica por motivos de seguridad

La cantante estadounidense Mariah Carey canceló el viernes un concierto que debía dar en Bruselas el domingo, citando preocupaciones de seguridad tras los sangrientos ataques del martes en la capital belga.

Carey tenía previsto cantar el domingo en la sala de conciertos Forest National en la periferia de Bruselas, como parte de una gira europea.

"Amo a mis fans en Bruselas", dijo la estrella en su cuenta de la red Twitter, pero "en este momento me aconsejan cancelar mi concierto por la seguridad de mis fans, mis músicos, mi equipo y todos los involucrados en esta gira".

"Espero verles pronto y enviar mis oraciones y mi amor eterno" a mis fans, agregó.

El concierto fue cancelado a pesar de que la sala dijo que todos los espectáculos programados se realizarían con seguridad reforzada.

"Los visitantes son invitados a ir muy anticipadamente a la sala, a no moverse con mochilas o bolsos de mano (grandes), a responder a cualquier petición de los servicios de seguridad y permanecer alertas", indicó el portal del Forest National.

Como Mariah Carey, varios grupos, entre ellos U2 y los Foo Fighters, habían cancelado sus conciertos en París a raíz de los ataques coordinados del pasado 13 de noviembre, que dejaron 130 muertos, entre ellos 90 en el auditorio Bataclan, donde tocaban los rockeros estadounidenses Eagles of Death Metal.