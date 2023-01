Mariah Carey confirma que lleva 17 años batallando contra la bipolaridad

La cantante, en entrevista con la revista People, comentó que por mucho tiempo vivió negando su enfermedad.

Carey, de 48 años, confesó que desde el 2001 lleva batallando contra este trastorno mental.

“Hasta hace poco viví en negación, apartada del mundo y con miedo de que alguien revelara mi secreto”, contó.

Al principio, Carey pensó que era insomnio severo, pero después de una crisis física y mental le fue diagnosticada la enfermedad.

La artista, está actualmente en terapia y tomando medicamentos para controlar un desorden bipolar tipo II, una enfermedad que le causa largos periodos de depresión y de hipomanía.

“Estoy actualmente tomando medicación que me va muy bien. No me hace sentir muy cansada, adormilada o nada parecido. Encontrar el balance adecuado es lo importante”, contó Carey.