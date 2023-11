Mariah Carey enfrenta segunda demanda por el plagio de su clásico 'All I Want For Christmas Is You'

En cuanto el calendario marcó el 1 de noviembre, las redes sociales se llenaron de memes de Mariah Carey anunciando el inicio de las festividades navideñas. La misma cantante publicó en su perfil de Instagram un video 'descongelando' la Navidad.



Sin embargo, el inicio de la celebración con las tradicionales canciones de Mariah Carey arrancó con algunos problemas. Por segunda vez, la artista fue demandada por supuesto plagio de su éxito navideño 'All I Want For Christmas Is You'.

Una de las canciones más escuchadas en esta época, lanzada en 1994 por la artista neoyorquina en su álbum 'Merry Christmas', la ha posicionado año tras año como 'la reina de la Navidad'. Pero en medio de su regreso, el compositor Andy Stone acusó nuevamente a la famosa de utilizar su canción sin su permiso.

Stone tampoco dejó pasar muchas horas del miércoles 1 de noviembre para presentarse ante los juzgados de California y denunciar a Mariah Carey por plagio, según informó Rolling Stone. Para resolver el caso, el compositor exige que la cantante le consigne la cifra de 20 millones de dólares.



Esta es la segunda vez que Andy Stone acusa a Carey de robar el título de su canción. Según el compositor, el éxito decembrino 'All I Want For Christmas Is You' fue una canción que él compuso junto al músico Troy Powers en 1989.

En la demanda, firmada también por Troy Powers, el compositor reconoce que su canción y la de Mariah Carey son "musicalmente diferentes", pero señaló que el título es el mismo. Por este motivo, acusó a la neoyorquina de nunca pedirle autorización para utilizar el título y que gracias a él la cantante ha recibido “beneficios inmerecidos”.

Stone también señaló que él no fue el creador de la frase central de la canción, que da el título del éxito musical, pero considera que debieron pedir su consentimiento para el tema de Carey. Es por eso que en su demanda también menciona a Walter Asanasieff, quien compuso la canción con la neoyorquina y a la productora Sony Music Entertainment.



La primera demanda de Andy Stone a Mariah Carey se hizo en 2022 en los juzgados de Luisiana, la cual fue desestimada hace apenas dos meses. Además, la BBC ha informado que en los Estados Unidos existen alrededor de 177 canciones registradas con el mismo título.

Según Forbes, la canción de Mariah Carey generó 60 millones de dólares de beneficios, a los cuales cada año se suman unos millones más con la llegada de la temporada navideña, época del año en la que está demostrada que aumentan considerablemente las reproducciones del clásico.