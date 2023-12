Mariah Carey se habría separado de Bryan Tanaka, tras siete años de relación

Una de las celebridades internacionales que representa las festividades navideñas es la cantante Mariah Carey, quien por años se ha convertido en protagonista de esta celebración con su canción All I Want For Christmas Is You. Sin embargo, en este momento la artista no estaría pasando por el mejor momento porque se habría separado de Bryan Tanaka, luego de siete años juntos.



Aunque ninguno de los dos ha confirmado que su relación terminó, medios internacionales ya aseguran que la pareja sí ha dado señales de que ya no permanece junta. Uno de los indicios es que Mariah Carey viajó sola durante su Merry Christmas One and All! Tour.

Otra de las supuestas pistas de Mariah Carey y Bryan Tanaka sobre su separación es la poca comunicación que sostienen a través de redes sociales. Luego de que a lo largo de sus siete años de relación los dos famosos fueran bastante activos con fotos juntos, comentarios y 'me gusta' entre ellos, ahora no hay nada.

Además de la ausencia de Tanaka en la gira de la artista que inició en noviembre, en la que se esperaba que él la acompañara, la última publicación que tienen juntos la hizo el coreógrafo en el cumpleaños de ella, hace nueve meses. Sin embargo, los dos todavía se siguen mutuamente en la red social, lo que todavía da esperanzas a sus seguidores de que no todo está perdido.



Pero por otro lado, en el perfil de Mariah Carey la última vez que se publicó una foto junto a Bryan Tanaka fue en la celebración de Navidad, pero en 2022. Los seguidores de ambos están a la expectativa de nuevas señales que confirmen o desmientan la situación.

La última prueba, según reveló la revista Hola!, se podría dar en los próximos días. Como tradición de fin de año, Mariah Carey viaja junto a sus dos hijos, producto de su relación con Nick Cannon, a Aspen, Colorado, donde pasa las fiestas de Navidad.

Publicidad

Durante los últimos siete años, en esas celebraciones ha estado sin falta Bryan Tanaka junto a ella. Es por esto que se están esperando las publicaciones de la cantante desde Aspen, en las cuales la presencia o ausencia del hombre sería la prueba definitiva de su separación.