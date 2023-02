Mariana Gómez contó lamentable experiencia del pasado: “me dijeron que era inmunda para ser actriz”

La reconocida actriz paisa Mariana Gómez se sinceró con sus seguidores y relató una desagradable experiencia que tuvo en su juventud.

“Storytime de la vez que fui a una productora muy famosa y salí llorando porque, básicamente, me dijeron que era absolutamente inmunda para ser actriz”, dijo en primera instancia.

Según comentó la intérprete de Arelys Henao en la serie de Caracol Televisión ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, cuando tenía tan solo 15 años, su mánager musical quiso darla a conocer a través de la actuación, por lo que la inscribió en una serie de audiciones.

En dichas pruebas, la antioqueña entabló contacto con un hombre que se desempeñaba como director de casting del lugar.

“No me acuerdo de quién era, o cómo se llamaba, ni cómo se veía, siento que mi mente bloquea muchas cosas”, agregó.

Mariana Gómez expresó que se reunió con ese sujeto y le contó por aquel entonces un poco de su experiencia en la música, sin embargo, al concluir el encuentro, la joven se llevó una mala experiencia, pues la respuesta del director la dejó anonadada.

“Él me dijo que si yo alguna vez quería hacer un casting para su productora tenía que volver con tetas, más delgada y que me tenía que operar una que otra cosita porque la verdad no le parecía que yo tuviera el look de actriz de televisión”, resaltó.

Además de esto, el hombre le indicó que si llegaba a realizarse los cambios sugeridos podría presentarle a un reconocido actor del momento.

“Me dijo que, cuando me hiciera todo eso, le avisara porque me quería presentar a Christopher, el de 'Rebelde'. Me dijo: 'Me encanta para ti, ahorita tiene una novia colombiana que no me cae tan bien y tú tienes mucho potencial, cuándo te hagas esas cositas vuelves a hacer casting'”, precisó.

Tras la experiencia, Mariana Gómez comentó que salió muy afectada del lugar, pero, al final, no le hizo caso. “Gracias a Dios no me hice nada de lo que él me dijo que me hiciera”, apuntó.

Los seguidores de la actriz le enviaron mensajes de apoyo cpomo “Les demostraste que eres una tesa”, “Las personas y su falta de humanidad” y “Eres hermosa”.

Otras noticias de entretenimiento

El pasado 16 de febrero, Tostao , integrante de la agrupación colombiana ChocQuibTown , presentó a través de redes sociales a su nueva pareja sentimental.

Esto a través de un video en el que registró cómo le pidió a la joven, quien se desempeña como odontóloga profesional, que fuera su novia.

Luego de este metraje, el intérprete de ‘Desde el día que te fuiste’ recibió múltiples críticas en la web, por lo que decidió pronunciarse al respecto.

“Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce”, dijo en primera instancia.

Además, agregó: “Ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, ¿dónde estaban cuando pasé por lo agrio? La vida es corta, vívanla”.