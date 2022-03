Mariana Gómez, quien interpreta a Arelys Henao, nos habla de sus nuevos proyectos

A sus 29 años Mariana Gómez pasa por uno de los momentos más prósperos en su carrera de artista. En las noches de Caracol Televisión interpreta a Arelys Henao y ha demostrado todo su talento con esta historia biográfica de la talentosa cantante de música popular. Una vez terminó de grabar la producción en la que se puso en los zapatos de Arelys le han llegado distintas propuestas laborales, sobre las que se da el lujo de escoger qué es lo que quiere.

Proyectos en la actuación y en la música

Mariana le dijo sí a irse a vivir por un tiempo a Ciudad de México, para protagonizar una serie que muy pronto saldrá al aire y que está basada en un documental que lleva como título 'Midnight Family', que es la historia de una familia mexicana que tiene una ambulancia que no es oficial.

Mariana afirma que le llamó la atención el proyecto, ya que fue curioso para ella que la capital mexicana, siendo una ciudad tan poblada, solo existan 49 ambulancias oficiales. Así me lo manifestó esta dulce y hermosa mujer en el café que nos tomamos y que, por fortuna, esta vez no fue virtual sino cara a cara, en la sede del Canal Caracol. Ella vino por unos días a Colombia para escuchar más propuestas laborales, continuar haciendo música y a visitar a su familia.

Mariana además está feliz del éxito que continúa teniendo 'La reina del flow ' , que dice sorprenderla gratamente. “Es espectacular, Pili. 'La Reina del Flow' después de tanto tiempo nos sigue dando sorpresas a mis compañeros y a Caracol. Continuamos en el Top 10 de Netflix en muchos países como España, Francia, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México. Esto es una locura que sigamos siendo el número uno".

Es por eso que Mariana al personificar a Irma 'El Huracán', no ha parado de viajar por el mundo a promocionar esta historia con altas dosis de música urbana.

Del flow pasamos a la música popular, por la bioserie de Arelys Henao que en los próximos días llegará a su fin en Colombia y se estrenará en Netflix. Dice que está lista para lo que va a significar para su vida y su carrera profesional. De Arelys Henao se hizo gran amiga: "Arelys ha significado una gran alegría en mi vida y sé que con esta bionovela el nombre de nuestro país va a quedar en alto, ya que es la historia de una colombiana especialmente trabajadora, echada para adelante".

Para finalizar este cafecito, Mariana me contó que ama actuar, pero que su esencia es la música, que afortunadamente en su trabajo como actriz siempre ha tenido que cantar. Siempre con historias alrededor de la música. "Nadie sabe que yo a los 10 años grabé mi primer álbum y canté donde podía y me daban la oportunidad, pero lo hice hasta los 16 años que me retiré para estudiar arte dramática".

Mariana quiso volver a grabar álbumes, pero fueron varios los “no”, distintos rechazos de las disqueras. Ahora siente que llegó su momento. "Llegó el momento de hacer lo que me mueve las fibras, el alma y por eso en plataformas digitales lancé dos temas: 'Arroz en bajo' y 'Medio loca', canciones que han pegado. En unos meses lanzo mi EP, que serán 5 canciones hechos al 100% por mí, con mis arreglos, composiciones, mis letras y a finales de año tendré álbum. ¡Han sido 12 años alejada de mi música!"

Incansable. Así es Mariana Gómez. Una mujer con una agenda enfocada en su profesión y en su familia, que es su verdadero motor.

¿Y el amor?

No la puedo despedir sin preguntarle por el corazón. Me responde con un "feliz, feliz". No me sorprende por ese brillo en los ojos, tanta alegría, está hermosa mujer está enamorada. Pero me completa entre risas: "feliz, feliz, y felizmente soltera. Estoy dichosa así, dedicándole mi energía, amor, sabiduría a mi gran pasión: el arte y la música".

Y se fue. Mariana tenía una grabación, pero no me quiso decir de qué. ¿Será que habrá segunda parte de 'Arelys Henao, canto para no llorar'? ¿Ustedes qué creen?