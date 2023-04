Maribel Guardia habla de muerte de Julián Figueroa: “No hay dolor más grande que enterrar a un hijo”

La actriz Maribel Guardia se pronunció tras la repentina muerte de su hijo, Julián Figueroa. A las afueras de su casa en Ciudad de México atendió a algunos periodistas acompañada de su nuera, Imelda Garza.

“No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores, la verdad es que la casa está tan linda llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente, yo no me lo esperaba -la verdad- que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas, lo agradezco”, expresó.

La actriz no pudo contener las lágrimas al hablar de su hijo y pedir que rezaran mucho por él y su familia.

“Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”, señaló Maribel Guardia.

Maribel Guardia, qué mensaje tan poderoso ante la muerte repentina de tu amado hijo Julián Figueroa. “le pido a todos que recen por mi hijo, le pido a Dios, a todos, que sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes” pic.twitter.com/MCaYYvxUb0 — javi (@javierperamz) April 12, 2023

Publicidad

Maribel Guardia había manifestado que las honras fúnebres de Julián se llevarían a cabo en privado.

“No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo: ‘Yo no pude llorar bien a mi papá, mamá’. Y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él”, indicó.

La actriz agradeció el cariño del público y la prensa en estos momentos tan difíciles. Ella fue quien a través de sus redes sociales confirmó el repentino fallecimiento de Julián.

Publicidad

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, detalló.

Las cenizas de Julián fueron guardadas en una caja con la forma de la Virgen de Guadalupe.

“Con el dibujo, un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito. El león grande era Julián y el león chiquito era él (su hijo)”, contó Imelda desconsolada.