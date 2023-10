Marilyn Patiño, actriz colombiana, reveló que el padre de sus hijos fue asesinado en Cali

La actriz colombiana Marilyn Patiño publicó un video en sus redes sociales en el que reveló que el padre de sus dos hijos, Héctor Fabián Bonilla, fue asesinado cuando realizaba un viaje por Cali.



"Él estaba de viaje en Cali, tenía finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería, estaba con su novia, con la que llevaba dos años, ella fue la única persona que lo vio con vida”, empezó diciendo la actriz.

Marilyn Patiño agregó que ella no sabía mucho de la situación, pero que seguramente su expareja se encontraba resolviendo temas de negocios. En medio del llanto, la famosa señaló que ella se encuentra en Miami, Estados Unidos, enfrentando la situación.

“No sé qué pudo haber pasado, él se encontraba con su amigos, con su novia”, agregó Marilyn Patiño. Por otro lado, la famosa pidió a las personas que respetaran su privacidad y el luto que estaba pasando junto a sus hijos.

Agregó que no quería responder preguntas de medios de comunicación ni que la contactaran en estos momentos para aclarar lo sucedido. Reveló que la investigación por el asesinato del padre de sus hijos ya está en manos de las autoridades correspondientes.

"No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta, pido que no se metan conmigo, no voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tiene en conocimiento el Gaula, las autoridades”, puntualizó.

El abogado de la actriz es Mauricio Maestre de la firma De La Espriella Lawyers. Por lo tanto, de acuerdo con la artista, cualquier pregunta sobre el tema se debería consultar con él.



Por otro lado, Marilyn Patiño hizo una segunda publicación al respecto de su expareja Héctor Fabián Bonilla en la que mostró una foto junto a él y sus hijos. En la descripción reveló que el hombre estaría cumpliendo 44 años este martes, 24 de octubre de 2023.

"Vuela alto, papá Fabián, te llevamos en el corazón hoy en tu cumpleaños número 44, no hay palabras para describir el dolor", escribió la actriz.

Por ahora, ni el abogado de la famosa ni las autoridades locales se han pronunciado sobre la muerte de Héctor Fabián Bonilla.