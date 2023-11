Marilyn Patiño atraviesa por un momento económico difícil: “No tengo un peso y no me da pena”

La actriz Marilyn Patiño se sinceró con sus seguidores y confesó que atraviesa por un mal momento financiero en medio de su estancia en Estados Unidos, junto a sus hijos pequeños.

Marilyn Patiño decidió pronunciarse al respecto luego de que se viralizará una publicación en la que se afirmaba que ella estaba pasando por una crisis financiera, por lo que indicaban que requería ciertos implementos.

“Efectivamente sí, estoy durmiendo en un colchoncito en el piso. Así estoy y no me da miedo, no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades”, indicó en primera instancia.

Asimismo, Marilyn Patiño decidió compartir las razones por la que tuvo que llegar a Estados Unidos.

“Llego a este país amenazada, robada, a empezar de cero. No tengo miedo, yo estoy con Dios. A mí me robaron mi apartamento, mis cosas y me amenazaron. Me tocó salir”, agregó.

Pese a las adversidades, la intérprete dejó en claro que es una mujer trabajadora y que no le avergüenza estar atravesando por un momento como este. Además, precisó que tiene toda la voluntad para empezar de cero.

“No tengo un peso y no me da pena decirlo. A mí jamás me ha dado pena decir cuando estoy pasando una necesidad. Yo soy así, superfrentera. ¿Por qué me tengo que avergonzar? Yo soy una mujer que se supera día a día y evoluciona”, indicó.

Marilyn Patiño enfatizó que todo lo que hace es con el fin de proteger a sus hijos, recalcando que “tiene que estar viva para protegerlos a ellos”.

La actriz Marilyn Patiño se sinceró. Señaló que no la está pasando bien en Estados Unidos. Duerme en una colchoneta con sus dos hijos y pasa necesidad. No pierde la esperanza de salir adelante. pic.twitter.com/tPj2mlo7W4 — La Independencia (@LaIndependenci1) November 6, 2023

Cabe recordar que, en el mes de octubre de 2023, la actriz publicó un video en el que compartió que el padre de sus dos hijos, Héctor Fabián Bonilla, fue asesinado cuando realizaba un viaje por Cali.

"Él estaba de viaje en Cali, tenía finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería, estaba con su novia, con la que llevaba dos años, ella fue la única persona que lo vio con vida”, empezó diciendo la actriz.

Marilyn Patiño agregó que ella no sabía mucho de la situación, pero que seguramente su expareja se encontraba resolviendo temas de negocios.

“No sé qué pudo haber pasado, él se encontraba con sus amigos, con su novia”, agregó Marilyn Patiño. Por otro lado, en aquel entonces, la famosa pidió a las personas que respetaran su privacidad y el luto que estaba pasando junto a sus hijos.