Marilyn Patiño respondió a quienes se burlan del asesinato del padre de sus hijos

El pasado 24 de octubre la famosa actriz Marilyn Patiño impactó en las redes sociales al publicar un video en el que anunciaba que su expareja y padre de sus hijos había sido asesinado en Cali . La famosa pidió respeto para ella y los menores, pero recientemente señaló que está recibiendo comentarios con burlas.



Según Marilyn Patiño, tras dar a conocer la noticia de la muerte de Héctor Fabián Bonilla, empezó a recibir burlas de diferentes usuarios de las redes. Con una nueva publicación en su perfil de Instagram, la actriz decidió defenderse de esas personas.

"Solo tengo algo para decirle a los que ahora se burlan de mi y de nuestra desgracia: mi lucha siempre ha sido de rodillas ante Dios y siempre me he levantado en victoria con cada una de las pruebas que me han llegado", empezó diciendo Marilyn Patiño.

Luego de esto la famosa, que pasó por producciones como 'Sin tetas no hay paraíso' y 'Oye bonita', citó un versículo de la Biblia en el que insiste en que no dará la pelea contra estas personas, sino que seguirá enfrentando el duelo.



"No soy religiosa, soy creyente de la justicia y la verdad, doblo rodilla y me levanta mi padre en victoria. Así que aquí públicamente pongo delante de ti Señor a los burlones escondidos detrás de un perfil. Pasa con tu espada de fuego y haznos justicia divina", añadió.

También señaló que "lo declaro en el nombre de Jesús y no dejaré de doblar rodilla hasta que mis ojos vean la recompensa de los impíos. Sello estas palabras hoy en el nombre de yahwe".

En la publicación, Marilyn Patiño añadió una imagen del cielo que parece haber sido tomada por ella en un puerto. La ubicación del post de la famosa aparece en Miami, Florida, donde ella se radicó hace un tiempo.



Finalmente, la actriz concluyó su mensaje con una reflexión. "Cuida lo que sale de tu boca y de tu corazón. Vivimos en tiempos de justicia divina. Este mensaje solo lo entenderán los hijos de Dios", escribió.

Sobre lo sucedido con Héctor Fabián Bonilla, expareja y padre de los hijos de Marilyn Patiño, las autoridades locales pudieron establecer que el ganadero fue una de las víctimas de una masacre perpetrada en Caloto, Cauca.

"Él estaba de viaje en Cali, tenía finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería, estaba con su novia, con la que llevaba dos años, ella fue la única persona que lo vio con vida", aseguró la actriz cuando dio a conocer lo sucedido.